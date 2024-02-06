Lütfü Savaş Hatay’daki deprem anmasına yuhalandı: ‘İstifa’ sloganları

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş bölge halkı tarafından anmalar esnasında protesto edildi. Yurttaşlar ‘Lütfü istifa’ sloganları attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:47
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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenler Hatay'da da anıldı.

Depremin meydana geldiği saat olan 04:17'de Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen depremzedeler karanfiller bırakarak ve saygı duruşunda bulunarak depremde hayatını kaybedenleri andı.

CHP'de 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı. 

Depremzedelerın Savaş'ı yuhalarken "Lütfü istifa" sloganları da attığı görüntüleri gazeteci Kazım Kızıl görüntüledi. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart yerel seçiminde CHP’den tekrar aday gösterildi. 


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