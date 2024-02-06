Lütfü Savaş Hatay'da temel atma töreninde konuştu: 'İlk üç gün yalnızdık, en çok İBB sahip çıktı'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:09

Güncelleme: 06.02.2024 - 12:09

Hatay Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi temel atma töreni yapıldı.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile partililer ve yurttaşlar katıldı.

Savaş "İlk üç gün gerçekten yalnızdık. Buraya en çok sahip çıkan İBB oldu" dedi.

“İLK ÜÇ GÜN GERÇEKTEN YALNIZDIK”

Törende konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, şunları söyledi:

“Biz 5 Şubat akşamı gece yatarken hepimiz Hatay’ın büyük bir kısmı mutlu yatmıştık. Çünkü Kasımpaşa’yı uzatmanın uzatmasında bir firikik golüyle 1-0 yenmiştik ve puana çok ihtiyacımız vardı. Ve o gece sabaha karşı çok büyük bir kabusla uyandık. Uyandık ki bizim sadece futbol takımımızdan 7 kişiyi kaybetmiştik. Hem menajerimiz aynı zamanda o gece bize o mutluluğu yaşatan Christian Atsu, o sabah hayata gözlerini yummuştu. Tabii ki sadece futbol takımımız değil, 24 bine yakın sadece Hatay’da insanlarımız sabaha karşı ya o sabah hayatını kaybetti ya gecikmelerden dolayı birçoğu hayatını kaybetmek durumunda kaldı.

Tabii ki ilk üç gün gerçekten yalnızdık. Üçüncü günde itibaren birçok sivil toplum örgütü, belediyemiz, devletimizin farklı farklı bölgelerinden insanları, yurt dışından insanlar geldi ama en çok da buraya sahip çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyemiz oldu ve İstanbul Büyükşehir çalışanlarımız oldu. Gerçekten üçüncü günden itibaren Hatay’ın her noktasında bizimle hemhal oldular. Hatay’ın yarasını sarmak için, birlik beraberlik içinde bize destek oldular."

“İBB BAŞKANIMIZ BURADAKİ EKİPLERİYLE BİRLİKTE EN AZ BİZİM KADAR ÇALIŞTILAR”

"Ben tabii ki bütün belediye başkanlarımıza ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerek bizim arkadaşlarımız olsun gerek diğer partilerden gelen belediye başkanlarımız ama gerçekten de İstanbul’un hakkını ödemek çok zor. O günden bugüne kadar İBB Başkanımız buradaki ekipleriyle birlikte en az bizim kadar çalıştılar. Belki zaman zaman bizden daha fazla çalıştılar çünkü onlar bize yardım etmeye gelmişti biz depremzedeydik, biz sadece 166 arkadaşımızı kaybetmedik aynı zamanda bin arkadaşımızın çekirdek ailesinden insanın kaybolduğu mesai arkadaşlarından bahsediyorum, iki bininin de ya abisi ya ablası ya annesi ya babası ya yeğenleri hayatını kaybetti.

Hatay’da gerçekten dram çok büyüktü. O günden bugüne kadar bizi yalnız bırakmadan bize destek olan hem sayın genel başkanlarımıza hem de İBB başkanlarımıza, bütün diğer başkanlarımıza ekipleriyle birlikte teşekkür ediyorum. İnşallah bu okuldan inşaatları güzel yapacak insanlarımız çıkacaktır, güzel yerlerde okuyacaklardır. Sayın Başkanıma, KİPTAŞ Genel Müdürümüze ve bütün paydaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Kırıkhan eğitim camiamıza hayırlı olsun diyorum.”