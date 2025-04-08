Depremzedelere ‘İmamoğlu’ tehdidi: Siyasi partinin imza toplaması yasakmış!
Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan AFAD’a ait konteyner kentte imza toplanmasının ardından söz konusu kentte yaşayanların bulunduğu gruba ‘tespit edilirse çıkışları yapılacaktır’ mesajı atılmıştı. Durum hakkında AFAD Hatay’dan açıklama geldi.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyası Hatay'da tehditle karşılaşmıştı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan AFAD’a ait Umut Umut Konteyner Kent’te imza toplanmasının ardından konteyner kentte yaşayanların bulunduğu WhatsApp grubuna yönetici tarafından "bir parti için imza verenler ve toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır” mesajı atılmıştı.
Söz konusu durum hakkında AFAD Hatay bir paylaşım yaptı. Açıklamada “Herhangi bir sivil toplum kuruluşunun veya siyasi partinin konteyner kentlere girerek muhtelif saiklerle izinsiz imza toplaması veya propaganda yapması yasaktır” ifadeleri yer aldı.
Açıklama şöyle:
Etiketler: #hatay #afad #Ekrem İmamoğlu #tehdit
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