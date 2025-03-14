Alevlere teslim oldu: Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde korkutan yangın!
Hatay’da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Korkutan yangın, Kırıkhan ilçesinde bulunan Kızılelma geçici yaşam merkezinde yaşandı.
Depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner kullanılmaz hele geldi.
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