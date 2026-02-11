Cumhuriyet Gazetesi Logo
Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç’in hapis cezası kesinleşti, başkanlığı düştü

Hakkari’nin Derecik ilçesi Belediye Başkanı Hasan Dinç, “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” iddiasıyla aldığı hapis cezasının kesinleşmesi üzerine görevden alındı.

Hakkari'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) Derecik Belediye Başkanı seçilen, ancak daha sonra partisinden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden Hasan Dinç’in başkanlığı, hakkındaki yargı kararının ardından sona erdi.

Hasan Dinç hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla açılan davada verilen ceza; istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 26 Ocak 2026 tarihinde kesinleşti.

Yargıtay’ın onama kararının ardından Dinç hakkında “kamu haklarından mahrumiyet” hükmü uygulandı. Bu kararla birlikte Dinç’in belediye başkanlığı mazbatası iptal edildi.

Hasan Dinç’in görevden düşürülmesinin ardından Derecik Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek üzere toplanacak. Belediye Meclisi’nin 16 Şubat’ta bir araya gelerek üyeler arasından yeni belediye başkanını seçmesi bekleniyor.

Siyasi kariyerine uzun yıllar AKP çatısı altında devam eden Hasan Dinç, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçmiş ve bu partinin adayı olarak seçimi kazanmıştı.

Ancak Dinç, 13 Haziran 2025’te yaptığı bir açıklamayla YRP’den de istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasına gerekçe olarak, “Derecik Gönüllüleri’nin Yeniden Refah Partisi ile ideolojik bir bağının bulunmaması ve genel siyasetin yerel siyasete zarar vermesi” ifadelerini kullanmıştı.

