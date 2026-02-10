Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AKP'ye kabul edilecek mi? 'Geçişi şimdilik rafa kaldırıldı'

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçeceğiyle ilgili güçlenen iddialar üzerine parti içinden bir açıklama daha geldi.

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Özarslan'ı partisine geçişinin şimdilik rafa kaldırıldığını belirtti.

Tayyar, sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı.

Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı.

Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir.

Doğru bir tavır.

Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli.

Hayırlara vesile olur İnşallah."

"NE AK PARTİ NE DE MHP UZAK"

Mesut Özarslan, CHP'den istifasının ardından kameralar karşısında yaptığı ilk açıklamada, bundan sonra hangi partide yola devam edeceğine ilişkin soru üzerine "Sivas'tan, muhafazakâr bir aile yapısından gelmeyim. Ne AK Parti bana uzak ne de Milliyetçi Hareket Partisi bana uzak. Bakacağız. Ama şu an bağımsızım. Önemli olan Keçiören halkına hizmettir" ifadelerini kullanmıştı.