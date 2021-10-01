Ders kitabında velilere sorular: 15 Temmuz gecesi neredeydiniz?

01 Ekim 2021 Cuma, 12:05

Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul 3. sınıflar için hazırlayıp okullarda ücretsiz olarak dağıttığı ders kitabında öğrenci velilerine yönelik '15 Temmuz darbe girişimi' konulu sorular tepkiye neden oldu.

Kitabın kapağındaki okul görselinden okulun adının 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu olduğu göze çarpıyor. 50. sayfasında, Derya Öney tarafından yazılan “Bayrağıma Sesleniş” adlı metinde de 15 Temmuz’dan söz ediliyor.

Metinde, “Öyle ya! haklıydı bayrağım. Biz birlikte var olmuşuz şimdiye kadar. Vatan, bayraksız; bayrak, vatansız olamaz asla! Tıpkı 15 Temmuz’daki gibi biz bir bütün olarak var oldukça ve halkımız el ele verip canla başla çalışmaya devam ettikçe daha güzel günler göreceğiz” ifadeleri yer alıyor.

Kitabın bir sonraki sayfasında çocuklardan metinle ilgili bir etkinlik yapmaları isteniyor ve “Türk halkı 15 Temmuz’da ne yapmış?” sorusu yöneltiliyor.

"OLAYLARI DUYUNCA NE HİSSETTİNİZ?"

BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre, kitaptaki 15 Temmuz etkinliği konusu metinle de sınırlı bırakılmıyor ve çocuklardan ailelerinin 15 Temmuz’la ilgili görüşlerini sorması isteniyor.

Kitabın ilgili bölümünde, “Aile büyüklerimizden birini belirleyelim. Ona aşağıdaki soruları sorarak röportaj yapalım. Edindiğimiz bilgileri defterimize yazalım” şeklinde bir yönlendirme yapılıktan sonra çocuklardan şu soruları ailelerine sormaları isteniyor:

“15 Temmuz gecesi neredeydiniz? O gece ülkemize ne yapılmak istendi? Bu olaylardan nasıl haberdar oldunuz? Yaşanan olayı öğrenince ne hissettiniz? Halkımız o gece nasıl bir kahramanlık gösterdi?”

"BU YAŞTA ÇOCUKLARIN DERSİ İÇİN UYGUN DEĞİL"

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Nesime Aslan, ilkokul 3. Sınıf ders kitabında böyle bir etkinliğin yer almasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Aslan, “Müfredatta çocukların aileleriyle yapacakları etkinlikler vardır. Mesela çevre bilinci oluşturmak için çocuğun ailesiyle çevre temizliği hakkında röportaj yapması istenebilir. Hayvan sevgisi kazandırmak için çocuktan ailesiyle sokak hayvanları için neler yapılabileceğini konuşması istenebilir. Bu tür etkinlikler çocuğun çevreye duyarlılığı açısından yapılır. Bu tür etkinlikler normaldir. Ama bu kitapta çocuklardan istenen etkinlik çok farklı. O yaştaki çocuklardan, yakın dönemde yaşanmış siyasi bir olayla ilgili aile etkinliği yapılmasını istemek, ailenin ne düşündüğünü ne hissettiğini, o gece nerede olduğunu sormasını istemek doğru değil” dedi.

Aslan, iktidarın 15 Temmuz’u önemli gün ve haftalar arasına aldığını, ders müfredatlarında da 15 Temmuz’u daha çok anlatmak istediğini belirterek, “İlkokul 3. Sınıf Türkçe ders kitabına böyle bir etkinliğin ve böyle soruların konulması, çocukların bilinçaltına böyle bir günün olduğunun kazınması amacını taşıdığını düşünüyorum. Yakın tarihte meydana gelmiş, hâlâ siyasetin tartışma konusu olan bu olayın bu seviyedeki bir sınıfın ders kitabında olmasını bir eğitimci olarak doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.