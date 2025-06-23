Dervişoğlu'ndan, AKP Grup Başkanı Güler'e ziyaret

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat Paşa'nın anıt heykelinin yaptırılmasını eleştirerek, "1915'te öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasbedilen on binlerce Ermeni için anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Aslan'ın "Ermeni soykırımı" iddialarının Meclis tutanaklarından çıkarılması ve Aslan'a 3 birleşim çıkarma cezası verilmesi için Meclis Başkanlığına başvurmuştu. Dervişoğlu, konuya ilişkin görüşmek üzere bugün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Dervişoğlu'na ziyarette Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu ile Genel Kurul'da yaşanan tartışma sonrası kınama cezası alan Katip Üye Yasin Öztürk eşlik etti.

İYİ Parti heyetini AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ve Muhammet Emin Akbaşoğlu karşıladı.

GÜLER: SAYIN GENEL BAŞKAN BİZİ BİLGİLENDİRDİ

Görüşme sonrası konuşan AKP Grup Başkanı Güler, "Geçen hafta Meclisimizde içtüzük ihlali sayılabilecek bazı hususlar meydana gelmişti. Bunu yönelik olarak İYİ Parti Grubu ve Sayın Genel Başkan bizi bilgilendirdiler. Kendilerinin de Meclis Başkanlığımıza vermiş oldukları bir talepleri ve dilekçeleri var. Bu konuda ayrıntılı bilgi verdiler. Genel olarak bunları değerlendirmiş olduk" dedi.

DERVİŞOĞLU: TBMM'YE YAPTIĞIMIZ BİR MÜRACAAT VAR

Dervişoğlu ise şunları söyledi:

“18 Haziran tarihinde TBMM’de yaşanan birtakım olaylarla ilgili TBMM Başkanlığı’na yaptığımız bir müracaat var. O müracaatın kapsamı üzerinden değerlendirmelerde bulunduk. Buradan çıkacağım ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i ziyaret edeceğim. Yarın da TBMM Başkanı’yla buluşup konuyla ilgili görüşlerimi kendileriyle paylaşacağım. Hem MHP Grup Başkanvekillerine hem de Yeni Yol Grubu'na karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Grup Başkanvekillerimiz gidecekler.”

Açıklamalarından ardından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Mecliste kurulması planlanan komisyona ilişkin yöneltilen soruya Dervişoğlu, “O konu hiç gündemimizde olmadı. Biz, geçmiş dönemden mevkidaşız, aynı zamanda mesai arkadaşıyız. Görüşmenin uzun sürmesinin sebebi biraz da geçmişizle alakalı karşılıklı olarak birbirimize latifeler bile yaptık. İkimiz de böyle gelişmelerde ayaküstü cevaplar veren insanlar değiliz" yanıtını verdi.