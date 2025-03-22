Dervişoğlu'ndan 'gizli tanık' tepkisi!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:21

Güncelleme: 22.03.2025 - 20:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması iptal edildikten sonra, İBB'ye yönelik açılan soruşturmalarda gözaltına alındı. Bunun ardından tüm Türkiye'de protestolar başladı.

İYİ Parti'nin Saraçhane'ye gitme kararının ardından konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Aydın'da iftar programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Buna sıradan bir diploma iptali olarak bakamazsınız. 30 sene sonra bir kişinin diplomasını iptal ederek düğmeye başladılar. Sonra da İBB'de soruşturma başlattılar.

Şimdi bana diyorlar ki orta yerde terörde bir takım iltisaktan bahsediyorlar, senin bunlarla ne işin var diyorlar. Ben adalet savaşçısıyım, nerede haksızlık varsa orada olacağız.

Diyorlar ki masum olduklarına emin misiniz? Ben de onlara soruyorum, bir kişinin suçlu olduğunu ispat edebilmek için mahkeme kararı gereklidir. Siz soruşturmanın adil bir biçimde yapılabileceğinden emin misiniz?

Hiç kimse suç işleme imtiyazına sahip değildir. Ama tüm bunlar siyasi rakiplerini tasfiye etmek amacıyla yapılacak işler değildir.

2019 yılında işlenmiş ve gizli tanıklarla ihya edilmiş suçlardan bahsediliyor. 2019 yılında bir suç işlenmişse, sene gelmiş 2025'e, 6 yıldır uyuyor muydunuz?

Gizli tanık deyince, bu hükümetin yapmış olduğu bir takım yargılamalara gidiyor aklım. TSK'ye yönelik bazı kumpas davalarında da gizli tanıklardan bahsediliyordu. Bu gizli tanıkların terörist olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin gizli tanık olduğu yerde Genelkurmay Başkanı yargılandı. Bunların hem gizli tanıkları hem istifade etmek isteyen kafa yapıları sakattır.

Tüm vatandaşlarıma sesleniyor. Provokasyonların yaşanabileceği alanlardan uzak durulması gerektiği huşunu tekrarlıyorum.

Aydındık yerlerde bulunun, meydanlar aydınlıktır. Meydanlarda demokrasi, adalet, hak arayışı vardır. Karanlık olanlar zihinlerdir. "