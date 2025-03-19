Son Dakika... İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Saraçhane'de! 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 19:25

Güncelleme: 19.03.2025 - 19:36

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin operasyon sonrası İstanbul Saraçhane'ye geldi.

Dervişoğlu, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'na geldi. Dervişoğlu'nu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kapıda karşıladı.

Dervişoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Kolektif kötülüğü mağlup etmenin yegane yolu bütünleşik muhalefettir.

Yek bir duruş sergilenmelidir. 23 yıllık karanlığı dağıtmak için bütün ışıkları bir araya getirmeliyiz.

Ekrem İmamoğlu’na zincirleme davalar açmak, diplomasını iptal etmek ve sabahın ilk ışıklarında onlarca polisle gözaltına almak zulümdür, zorbalıktır ve ancak diktatörlüklerde yaşanacak gözü dönmüşlüktür.

Kasımpaşalılıkla bunca yolu yürümüş o Karadeniz çocuğuna da sorarlar; hem pusu kurup hem arkadan vurmanın adı nedir?"