İYİ Parti lideri Dervişoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gidiyor
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, 3 partili ile birlikte gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gidecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin haftalık Meclis grup toplantısının ardından milletvekilleriyle kapalı grup toplantısına geçti. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Dervişoğlu ve beraberinde 3 parti yöneticisi ya da milletvekilinin gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gitmesine karar verildi. Dervişoğlu ve 3 partili, Ankara’da bir otelde düzenlenecek divan üyeleri ve 81 il başkanı ile bir araya geleceği toplantının ardından yola çıktı. Dervişoğlu'na Turhan Çömez, Yasin Öztürk ve Cihan Paçacı eşlik edecek.
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