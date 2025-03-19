İYİ Parti lideri Dervişoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gidiyor

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, 3 partili ile birlikte gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gidecek.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gidiyor
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:19

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin haftalık Meclis grup toplantısının ardından milletvekilleriyle kapalı grup toplantısına geçti. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Dervişoğlu ve beraberinde 3 parti yöneticisi ya da milletvekilinin gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gitmesine karar verildi. Dervişoğlu ve 3 partili, Ankara’da bir otelde düzenlenecek divan üyeleri ve 81 il başkanı ile bir araya geleceği toplantının ardından yola çıktı. Dervişoğlu'na Turhan Çömez, Yasin Öztürk ve Cihan Paçacı eşlik edecek. 


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