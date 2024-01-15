Destici 'özerklik' paylaşımına 'sahte' dedi ama... Terkoğlu'ndan yanıt gecikmedi: 'Gazetecileri yalanlarken iki kere düşünün…'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'çözüm süreci' ile ilgili yaptığı 2012 tarihli 'özerklik' paylaşımını reddetti. Destici tweet'in gerçek olmadığını savundu. Ancak paylaşımın gerçekliği farklı zamanlarda çekilmiş görüntüleriyle ortaya konuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:01
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Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, Irak'ın kuzeyinde 9 askerin PKK saldırısıyla şehit olmasının ardından gündem olan “Özerkliği kabul edebiliriz” tweeti gündem haline gelmişti.

Gelen tepkilerden sonra açıklama yapan Destici, tweet’in sahte olduğunu öne sürdü. Destici, kendine saldırdığını iddia ettiği kişileri de ‘not’ ettiğini açıkladı.

Destici, açıklamasında "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği içinde olanların, ya da işbirliği içinde olanlarla yol yürüyenlerin şehitlerimizi istirmar etmeleriyle ilgili son paylaşımlarımız üzerine, bu gece saat 02.00'de, hangi çevrelerden ve hangi ajanlar tarafından servis edildiğini bildiğimiz ironi bile olmayan “sahte" tweet görüntüsüyle bize saldıranlar şunu bilsinler ki; Bu çamur bize yapışmaz, Bu iftira biz de tutmaz" dedi.

Ancal Destici paylaşımın sahte olduğunu iddia etse de sosyal medya kullanıcılarının aldığı ekran görüntüleri BBP lideriyle aynı gerçeğe işaret etmedi. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu da Destici'nin sahte olduğu iddia ettiği paylaşımın zaman içindeki beğeni, alıntı sayısındaki değişimi gösteren videoları paylaştı. Destici’nin tweetlerinde “Oslo” kelimesi aratıldığında çıkan dizinin de BBP liderinin o dönemki dönüşümünü gösterdiğini belirten Terkoğlu, "İnsanların tweetine verdiği tepkiler de dahil olmak üzere daha çok kanıt var. Umarım Destici yargıya gider ve sonucunu herkes öğrenir" ifadelerini kullandı. 

 

DESTİCİ'DEN 'POTPORİ'

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, açık şekilde görülen paylaşımını yalanlayan Mustafa Destici'nin FETÖ övgüsü yaptığı konuşmalarını içeren görüntülerini de "Aşağıda Destici’nin “bugün savunamadığı” konuşmalarından minik bir potpori izleyebilirsiniz. Umarım bunlara da montaj-dublaj demez. Gazetecileri yalanlarken iki kere düşünün…" diyerek paylaştı. 

Terkoğlu, "Keşke siyasetçiler “yalan” demek yerine, “görüşlerim değişti” ya da “ironi yaptım” demeyi öğrenseler" yorumunda bulundu. 


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