Cüneyt Özdemir’den Mustafa Destici kararı: 'Özür dileyene kadar...'

Yayınlanma: 15.01.2024 - 16:01

Güncelleme: 15.01.2024 - 16:01

Cumhur İttifakı'nın destekçisi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin geçmişteki sosyal medya paylaşımları gündem oluşturmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde 9 askerin terör örgütü PKK'nin saldırısıyla şehit olmasının ardından Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele edilmelidir" diyerek muhalefetteki farklı kanatlardan 25 siyasi partiyi hedef göstermişti.

Destici paylaşımında sırasıyla Yeşil Sol Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, TİP, Zafer Partisi, Saadet Partisi, TKH, Gelecek Partisi, EMEP, DEVA Partisi, EHP, DP, LDP, Devrim Hareketi, TDP, HKP, TKP, AP, SMF, Doğru Parti, GAAP, TÖP, TSİP, SOL Parti'nin logo ve isimlerine yer vermişti.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Geçmişte Fethullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) övücü, destek niteliğindeki sosyal medya paylaşımları yeniden haber konusu olan Destici ile ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir dikkat çeken bir karar aldı. YouTube’de yayın yapan gazeteci Özdemir, Destici'ye ekranlarını kapattıklarını açıkladı.

Özdemir, Destici hakkında şunları söyledi:

“Kendisi gibi düşünmeyen herkesi 'terörist' ilan eden, alçakça bir terör saldırısı üzerinden ucuz ve toptancı bir zihniyetle 'siyasi rant' elde etmek isteyen bu ve bunun gibi tüm siyasilere ekranlarımızı, etkileşimimizi ve her türlü iletişimimizi kapatıyoruz. Özür dileyene kadar da açmayacağız.”