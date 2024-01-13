Siyasi partileri 'terörist' diyerek açık hedef göstermişti... Mustafa Destici'nin FETÖ 'övgüleri' yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 13.01.2024 - 22:15

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:30

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğdu. PKK terör örgütü unsurlarınca yapılan sızma girişimi sonucu dokuz asker şehit oldu, dokuz ocağa ateş düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

'KÜÇÜK ORTAK' DESTİCİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye şehitlerine ağlarken; Cumhur İttifakı ortağı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den skandal bir paylaşım geldi.

Destici, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda siyasi partileri tek tek paylaşıp açık hedef gösterdi.

'FETÖ ÖVGÜLERİ' HATIRLATILDI

Destici'nin paylaşımı sosyal medyada büyük tepki alırken; BBP liderine FETÖ övgüleri hatırlatıldı.

Mustafa Destici’nin Gülen Cemaati’ni darbe yapmadan önce destekleyen açıklamaları yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Destici’nin bir toplantıda, “Net olarak şunu da söyleyeyim tabi ki ben Hizmet hareketini bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim hele ki silahlı terör örgütü. O zaman ortada silahların olması lazım, örgüt üyelerinin olması lazım, militanların olması lazım” dediği açıkça duyuluyor.