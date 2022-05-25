Destici'den Kılıçdaroğlu'nun videosu sonrası açıklama: 'Gezi’de, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız...'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 07:48

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin ABD'ye kaçmak için paravan bir vakıf kurduğunu söyleyerek bu vakfa büyük paralar aktarıldığını dile getirmişti.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamanın ciddiye alınabilir bir iddia olmadığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun videoyu yayımlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Destici, "Şehitler verdiğimiz ve yeni harekat planlarının yapıldığı bugün, milletin %53 oyuyla seçilmiş Büyük Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanının yurtdışına (hele ki ABD’ye) kaçma planları yaptığının Kılıçdaroğlu tarafından söylenmesi kabul edilebilir ve ciddiye alınabilir bir iddia değildir” dedi.

Destici, "Demokratik olarak iktidarı değiştirme ümidini yitirenler, 15 Temmuz’da darbeci hainlerle başaramadıklarını, aldıkları talimatla başaracaklarını mı zannediyorlar? Gezi’de, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız, kardeşi kardeşe düşüremediniz, düşüremeyeceksiniz. Buna geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.