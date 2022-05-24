Kemal Kılıçdaroğlu videoyu paylaştı, AKP'li isimler A Haber'de sıraya girdi

24 Mayıs 2022 Salı, 22:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında, “Suça bulaşmış bürokrat, beni iyi dinle. Toplu bir kaçış planı yürürlülükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla, yurt dışına devasa paralar aktarıyor” demişti. Kılıçdaroğlu, “Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. O uçağın kapısı sana açılmayacak. Bu akşam ben 22.00'de bir skandalı açıklayacağım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, kamuoyu tarafından merakla beklenen açıklamasında detayları paylaştı. Kılıçdaroğlu saatler tam 22:00'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından videoyu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın" notuyla yayınladı.

CHP lideri, para akışları ve belgelerinin ellerinde olduğunu söyledi, 1 milyar liranın Ensar ve TÜRGEV tarafından ABD’ye transfer edildiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Bir vakıf kurduruyorlar Amerika'da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler, Katar'a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları" dedi.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ismini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan çık söyle, bu para gönderdiğin paravanın başında senin ailenden kim var?" dedi.

AKP'LİLER A HABER'DE SIRAYA GİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi. Haber'de sırasıyla AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun söz aldı.

Kurtulmuş "Bu tarz Türkiye siyasetini kirletiyor, bu dil zehirli. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da nasıl kaçtığını herkes biliyor. Söylemleri tamamen FETÖ'vari bir söylemdir. Biz buradayız cumhurbaşkanımız burada. Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarı çekti. Sürekli saldıran, sürekli nezaketsizlik dilini kullanan belkide kendisinin adaylığı ile ilgili şüpheler, sorular arttıkça kendi tarafını konsolide etmek için uğraştığı bir tavır içinde görüyoruz" dedi.

Fahrettin Altun da "Ne yaparlarsa yapsınlar bürokratlar pirim vermeyecek. 15 Temmuz'da kimin saklanacak delik aradıklarını gördük. Bu tehdit diliyle biz çok karşılaştık bu yeni değildir. Bu çaresizlik ve acziyetin göstergesidir. Yaptıkları tek şey yalan terörüdür. İsmi anılan vakıflar açık ve şeffaftır. Vakıflarımız Türk öğrencilerini destekleme gayretindedir. Başkan Erdoğan yalan terörüne karşı çok mücadelelereler vermiştir. Bu hukuki mücadele verilmesi gereken bir husustur. Başkan Erdoğan hukuki bir mücadele ortaya koyacaktır" diyerek bürokratlara seslendi.

ÇELİK: AK PARTİ GEREKEN HUKUKİ GİRİŞİMLERİ YAPACAKTIR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videoya yanıt verdi. "AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası. Dış politikada ne zaman adım atsak, Kılıçdaroğlu devrede. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır. Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.





Kılıçdaroğlu hani belge açıklayacaktı? Koskoca partilileri böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar. Bunlar zaten kanunlar çerçevesinde olan şeyler. Yurt dışında, öğrencilerle ilgili faaliyetler var. O ülkelerin açık kaynaklarından, muhtemel FETÖ'cüler almıştır. Bunlara gizli belge diye vermiştir. Bu da arkasına önüne bakmadan daha önce olduğu gibi bu duruma düşmüştür.

"AİLEYE SALDIRIYA KARŞI BİZİM VERECEĞİMİZ TEPKİYİ TAHMİN EDEMEZ"