Cumhur'un ortağından 'amblem' yorumu: 'Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetiminin, kentin ambleminin yarışma ile Ankaralılara sorulmasına dair teklifi, siyasi partilerin gruplarına sunmasına ilişkin konuştu.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 20:19
Cumhur'un ortağından 'amblem' yorumu: 'Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil'
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BBP lideri Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve heyetini ziyaret etti. Destici ardından genel merkez binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetiminin, kentin ambleminin yarışma ile Ankaralılara sorulmasına dair teklifi, siyasi partilerin gruplarına sunmasına ilişkin, “Bu amblem mevzusunu tabulaştırmamak, kutsallaştırmamak lazım. Burası artık bir Türk İslam devleti ve Ankara da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil” dedi.

‘BURASI BİR TÜRK İSLAM DEVLETİ’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘amblem değişikliği’ açıklaması ile ilgili Destici şunları söyledi:

“Bu amblem mevzusunu tabulaştırmamak, kutsallaştırmamak lazım. Elbette değişebilir. Yani bizim buna bir itirazımız yok. Ama Hitit güneşini getirmeye kalkarsan ben buna itiraz ederim. Yani burası bir Türk İslam devleti artık ve Ankara'da bu Türk İslam devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti. Dolayısıyla da bizim Hititlerle falan da bir alakamız yok. Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu falan değil. Dolayısıyla da onun üzerinden Ankara üzerinden kaç devlet, millet geçmiş uygarlık geçmiş. Dolayısıyla da daha güzel Türk’ü, İslam’ı, Türkiye Cumhuriyeti devletini, başkent oluşunu vurgulayan daha güzel bir amblem ortaya çıkarsa niye olmasın?

Ama Hitit Güneşi’ne dönecekse biz ona evet demeyiz. Oradaki arkadaşlarımız da evet demesin. Ama daha güzel bir amblem, daha şık bir amblem olabilir. Yani amblemler değişmez diye bir şey yoktur yani. Bunları da tabulaştırmamak lazım. Değişebilir ama kültürümüzü, inancımızı ve devletimizi temsil etmek şartıyla.” 


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