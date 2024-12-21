DEVA Partili belde belediye başkanı partisinden istifa etti

Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı beldesinden Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) belediye başkanı seçilen Haydar Sert, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partili belde belediye başkanı partisinden istifa etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 14:15

Adıyaman Besni'ye bağlı Suvarlı beldesinde Belediye Başkanı Haydar Sert, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Sert, istifa açıklamasında, beldenin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istediğini belirterek, ''Kasabamızın kanayan yarası haline gelmiş sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararın tüm beldemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haydar Sert, DEVA Partisi adayı olarak girdiği 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 38.22 oya sahip AKP'li rakibini yüzde 41 oyla geçerek belde belediye başkanlığını kazanmıştı.




Etiketler: #Besni #istifa etti

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