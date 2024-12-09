DEVA Partisi lideri Babacan Suriye’de yaşananları yorumladı: ‘Erken zafer sarhoşluğu hata yaptırır’

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:02

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:02

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sabah katıldığı bir canlı yayında Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun gündemine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin kurulduğu dönemde dile getirdiği üç dönem kuralına uymadığını söyleyen Babacan, “Benim siyasete beraber başladığım, AKP’nin kurucusu olduğum dönemde Erdoğan, 'Üç dönem kuralımız var' diyordu.

Üç dönemden fazlası lider sultasıdır diyordu. 2014’te Sayın Erdoğan’ın üç dönemi doldu. 2014’ten sonraki her görev yılı, 2001’deki akitleşmeye aykırıdır” dedi. Erdoğan’ın uzun süredir Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesinin güç zehirlenmesine yol açtığını belirten Babacan, bu durumun Türkiye’nin adalet, hukuk ve ekonomi gibi temel alanlarında ciddi sorunlar yarattığını söyledi. Babacan, güncel koşullarda erken seçimin kaçınılmaz olduğunu da sözlerine ekledi.

‘ZAFER SARHOŞLUĞU HATA YAPTIRIR’

Babacan, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin ise “Şu andaki öncelik Suriye’deki iç güvenliğin sağlanması. Geçiş dönemleri çok risklidir çünkü karşılıklı rövanşist hisler vardır. Rejimin devrilmesi çok önemli ama böyle bir zafer sarhoşluğuna girmemek lazım. Biraz zafer sarhoşluğu var.

Erken zafer sarhoşluğu hata yaptırır ve büyük yenilgileri arkasından getirir. Sevinelim ama sevincimiz kursağımızda kalmasın. Keşke Türkiye daha itibarlı bir aktör olabilseydi. Keşke Türkiye sözüne daha çok güvenilen bir aktör olabilseydi” ifadelerini kullandı.