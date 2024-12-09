DEVA Partisi lideri Babacan Suriye’de yaşananları yorumladı: ‘Erken zafer sarhoşluğu hata yaptırır’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Suriye’de yaşananlara ilişkin “Biraz zafer sarhoşluğu var. Erken zafer sarhoşluğu hata yaptırır ve büyük yenilgileri arkasından getirir. Keşke Türkiye daha itibarlı bir aktör olabilseydi. Keşke Türkiye sözüne daha çok güvenilen bir aktör olabilseydi” dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan Suriye’de yaşananları yorumladı: ‘Erken zafer sarhoşluğu hata yaptırır’
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:02

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sabah katıldığı bir canlı yayında Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun gündemine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin kurulduğu dönemde dile getirdiği üç dönem kuralına uymadığını söyleyen Babacan, “Benim siyasete beraber başladığım, AKP’nin kurucusu olduğum dönemde Erdoğan, 'Üç dönem kuralımız var' diyordu.

Üç dönemden fazlası lider sultasıdır diyordu. 2014’te Sayın Erdoğan’ın üç dönemi doldu. 2014’ten sonraki her görev yılı, 2001’deki akitleşmeye aykırıdır” dedi. Erdoğan’ın uzun süredir Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesinin güç zehirlenmesine yol açtığını belirten Babacan, bu durumun Türkiye’nin adalet, hukuk ve ekonomi gibi temel alanlarında ciddi sorunlar yarattığını söyledi. Babacan, güncel koşullarda erken seçimin kaçınılmaz olduğunu da sözlerine ekledi.

‘ZAFER SARHOŞLUĞU HATA YAPTIRIR’

Babacan, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin ise “Şu andaki öncelik Suriye’deki iç güvenliğin sağlanması. Geçiş dönemleri çok risklidir çünkü karşılıklı rövanşist hisler vardır. Rejimin devrilmesi çok önemli ama böyle bir zafer sarhoşluğuna girmemek lazım. Biraz zafer sarhoşluğu var.

Erken zafer sarhoşluğu hata yaptırır ve büyük yenilgileri arkasından getirir. Sevinelim ama sevincimiz kursağımızda kalmasın. Keşke Türkiye daha itibarlı bir aktör olabilseydi. Keşke Türkiye sözüne daha çok güvenilen bir aktör olabilseydi” ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #ali babacan #suriye #Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

BMGK, Suriye için 'acil' toplanıyor: Kapalı kapılar ardında görüşülecek

BMGK, Suriye için 'acil' toplanıyor: Kapalı kapılar ardında görüşülecek
Cilvegözü'nde 'Suriye'ye dönüş' kuyruğu: Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Cilvegözü'nde 'Suriye'ye dönüş' kuyruğu: Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den Suriyeliler için 'geri dönüş' mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den Suriyeliler için 'geri dönüş' mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler