Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti
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ANKA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:25

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 

Babacan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret ettim. Kendisine nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ise şu paylaşımda bulundu:

"Genel Merkezimizde bizlere ziyarette bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."


Etiketler: #ali babacan #ahmet davutoğlu

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