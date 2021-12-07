DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Erürker, partiden istifa etti
DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, sosyal medya hesabından açıklama ile görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
Erürker, "Son güncel gelişmeler dahilinde temel değerlerde parti ile tutum ve siyaseten ayrışmamın derinleşmesi nedenleriyle DEVA Partisi üyeliği ve Aydın İl Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.
Erürker, süreçte yanında olan partisindeki arkadaşlarına ve hemşehrilerine teşekkür etti.
İşte Erürker'in istifa paylaşımı:
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