'Casusluk' soruşturması büyüyor: Gazeteci ve siyasiler mercek altında

04 Aralık 2021 Cumartesi, 14:55

DEVA Partisi'nin kurucular kurulu üyeleri arasında yer alan Metin Gürcan'ın "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasının, konuyla bağlantılı yeni bir soruşturmanın da önünü açtığı belirtiliyor.

Habertürk'ten Yasemin Güneri, köşesinde "Yabancı kuruluşların “fonladığı” gazeteciler mercek altında" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, konuyla ilgili olarak Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin'le görüştüğünü belirtti. Güneri'nin aktardığına göre önümüzdeki hafta tutukluluğa itiraz edeceklerini söyleyen Şahin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının kendilerine kamuoyuna yansıyan fotoğrafları göstermediğini söyledi.

SORUŞTURMA KAPSAMI GENİŞLETİLECEK"

Güneri, Metin Gürcan'ın davasına bakan Ankara Cumhuriyet Savcısı M.A.K.'nin önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamını genişleteceği ve yabancı diplomat ile kuruluşlardan “analiz, rapor” başlıklı yazılar yazarak para alan gazeteci ve siyasileri de mercek altına alacağının gelen bilgiler arasında olduğunu ifade etti.

Yasemin Güneri'nin yazısının devamında aktardığı bilgiler şöyle:

"Gazeteci ve siyasilerin yabancı diplomatlara ve yabancı kuruluşlara “rapor-görüş-analiz” adı altında bilgi sattığının ve bunun karşılığında paralar aldığının tespit edildiği, bu kapsamda hareket edenlerle ilgili önümüzdeki süreçte hareketli günler yaşanacağı dillendiriliyor.

Gazeteci ve siyasilerin belli bir ücret karşılığı yabancı kuruluşlara yazdıkları “rapor-görüş-analiz” konusunda dikkat ettikleri konunun bu yazıların herhangi bir yayın kuruluşunda yayınlanıp yayınlanmadığı olacak. Yani, yabancı diplomatlara veya yabancı sivil toplum örgütlerine Türkiye’ye dair “rapor-görüş-analiz” yazanların, yazdıkları yazıların herhangi bir yerde yayınlanmadan para aldıkları tespit edilirse “siyasi casus” soruşturması açılacak.

Gazeteci ve siyasilerin yabancı kurum ve kuruluşlardan fon alması da incelenen bir başka konu. Özellikle gazetecilerin yabancı kurumlardan fon almasına “Milli güvenlik sorunu” gözüyle bakan savcılığın, önümüzdeki günlerde düğmeye basacağı dillendirilen bir başka konu…"