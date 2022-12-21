DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı Aras yaşamını yitirdi

DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı İbrahim Efendi Aras (57), kalp sonucu hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 07:17
DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı Aras yaşamını yitirdi
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DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı İbrahim Efendi Aras, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

26 Ekim 2022 tarihinde İlçe Başkanı olan Aras, evli ve 2 çocuk babasıydı. Aras'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Afşar Mahallesinde bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.

 


Deva Partisi deva İbrahim Efendi Aras

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