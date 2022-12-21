DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı Aras yaşamını yitirdi
DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı İbrahim Efendi Aras (57), kalp sonucu hayatını kaybetti.
DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı İbrahim Efendi Aras, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
26 Ekim 2022 tarihinde İlçe Başkanı olan Aras, evli ve 2 çocuk babasıydı. Aras'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Afşar Mahallesinde bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.
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