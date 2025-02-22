DEVA Partisi de kararını duyurdu: AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 20:36

Güncelleme: 22.02.2025 - 20:36

DEVA Partisi de Gelecek Partisi'nin ardından AKP Kongresi'ne katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık yaptığı açıklamada, "Hal böyle iken, 21 Şubat Cuma günü geç saatlerde, bir genel başkan yardımcısının özel kalemi üzerinden, Pazar sabahı yapılacak Kongre’ye katılımla ilgili davet Partimize iletilmiştir. Davete teşekkürümüzle beraber, siyasi teamüllerin gerektirdiği usul, süre ve muhataplık ilkelerine uymayan bir şekilde yapılan bu davete Partimizin icabet edemeyeceği bugün kendilerine bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kısacık'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"DEVA Partisi siyasette diyaloğu ilke edinmiş, tüm siyasi partilerle görüşme kanallarını her zaman açık tutmayı esas almıştır. Partimiz bugüne kadar çok sayıda parti ile bayramlaşma programı yapmış, kongrelere katılım sağlamıştır.

AK Parti’nin 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan 8. Olağan Büyük Kongresi’yle ilgili 17 Şubat Pazartesi günü ilgili genel başkan yardımcısı tarafından bir basın toplantısı yapılmış, kongreye davet edilen partilerin isimleri kamuoyuna duyurulmuştur. Hafta boyu yapılan medya temaslarında da DEVA Partisi’nin davetli olmadığı vurgulanmıştır.

Hal böyle iken, 21 Şubat Cuma günü geç saatlerde, bir genel başkan yardımcısının özel kalemi üzerinden, Pazar sabahı yapılacak Kongre’ye katılımla ilgili davet Partimize iletilmiştir.

Davete teşekkürümüzle beraber, siyasi teamüllerin gerektirdiği usul, süre ve muhataplık ilkelerine uymayan bir şekilde yapılan bu davete Partimizin icabet edemeyeceği bugün kendilerine bildirilmiştir.

Kuruluşundan bu yana 5 yıldır diyalog ilkesine bağlılığını ortaya koymuş DEVA Partisi, şimdiye kadar pek çok siyasi partiyle olduğu gibi, bundan sonraki süreçte AK Parti ile de siyasi teamüllere uygun çerçevede yapılacak bayramlaşma ve kongre gibi etkinliklere karşılıklı olarak katılıma açıktır."