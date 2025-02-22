Özgür Özel'den AKP kongresi öncesi Erdoğan'a çağrı: 'Tayyip Bey ile aramızda bir fark var...'

Yayınlanma: 22.02.2025 - 16:06

Güncelleme: 22.02.2025 - 16:06

Partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde düzenlediği önseçimle gündemde olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Erzincan ziyaretinde bulundu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından karşılanan ve bölge halkına seslenen ana muhalefet lideri, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepkisini dile getirerek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi işaret etti.

'TAYYİP BEYLE ARAMIZDA BİR FARK VAR'

Özgür Özel, son dönemde gıda ürünleri de dahil pek çok kaleme fahiş zam geldiğini örneklerle anlatarak şöyle konuştu:

"Madem Erzincan’dayız ve Sayın Erdoğan sürekli bana bağırıyor: ‘Altın hesabını bırak.’ Peki. Yarın kongren var. Aramızda bir fark var Tayyip Bey ile. İkimiz de geziyoruz. Tayyip Bey sıcak seviyor, salon adamı. Tayyip Bey asla soğuğa çıkmıyor artık. İnsan arasına karışamıyor. Pazara çıkamıyor. İnsanlara hatır soramıyor. Ne yapıyor? Uçaktan iniyor, helikoptere biniyor sıcacık. Helikopterden iniyor, bir salona sokuyorlar sıcacık. Adıyaman’a geldi.”

'YARIN YİNE KENDİNİ ALKIŞLATACAK'

“Ben depremin ikinci yılında 5 Şubat, 6 Şubat, 7 Şubat’ta günde 12-14 saat Adıyaman’da, Kahramanmaraş’ta, Hatay’da konteyner kentleri gezdim. Sokağı gezdim. Her gittiğimle konuştum. Tayyip Bey uçak ile geldi, helikopter ile indi, Adıyaman’da salona girdi, Beşli çete’ye plaket verdi, geri gitti. Onun için diyorum ki, ‘Sıcak seviyorsun, salon adamısın.’

Biz eksi 20 derecede Ardahan’da üç miting yaparken, Ardahan’da, Posof’ta üç miting yaparken Tayyip Bey sıcakta oturuyordu. Şimdi biz buradan çıkacağız, Erzincan’da kapı kapı esnaf gezeceğiz. Erzincanlılarla sohbet edeceğiz. Tayyip Bey, yarın yine bir salondan kendi atadıklarına kendini alkışlattıracak.”

'BU HESABI DA KONGRENDE ANLAT'

“Tayyip Bey’e yarınki kongresi için… Dedi ya ‘Altın hesabını bırak’, bırakarak. Erzincan’dayız ya onun gereğini yaparak, bir hesap yapayım. Yarın bu hesabı da kongresinde anlatsın. Geçen sene, 20 yıl öncesine gitmeyeceğim, sadece geçen seneye gideceğim. Geçen sene asgari ücret 17 bin 2 liraydı. Kilosu 200 lira olan tulum peynirinden, asgari ücretli bütün maaşıyla Erzincan tulum peyniri alsa 85 kilo alabiliyordu. Bu sene asgari ücreti 22 bin lira yaptı, Erzincan tulumu da 400 lira olmuş. Bu sene 55 kilo alabiliyor. Tayyip Bey, ben Erzincan’dan yarınki kongrende anlat diye söylüyorum.”

'NEREDE BU 30 KİLO PEYNİR?'

“Asgari ücret, geçen sene 85 kilo tulum peyniri alırken, bu sene 55 kiloya düştü. Her asgari ücretliden 30 kilo tulum peynirini çeşitli hesaplarla ve ‘Gerçek enflasyon değil beklenti enflasyon’ deyip düşük zam vererek çaldınız. Nerede bu 30 kilo tulum peyniri?

Tayyip Bey, asgari ücretli Erzincan’da geçen sene aldığı parayla; 17 bin lira asgari ücretle 250 lira olan Erzincan balından 68 kilo alabiliyordu. Bu sene 44 kilo alabiliyor 22 bin lirayla. Geçen seneden bu seneye asgari ücretliden 24 kilo Erzincan balını çaldınız, sofrasından aldınız ve eksik maaş ödediniz.”

'ALLAH DA KABUL ETMİYOR KUL DA'

“Emeklilerdeki kayıp daha da berbat. Geçen yıl bugün 10 bin liraydı en düşük emekli maaşı, 50 kilo Erzincan tulumu alırdı. Bugünkü 14 bin 500 lira ile 36 kilo alabiliyor; 14 kilo kayıp. Emekli geçen yıl aldığı 10 bin lira ile 40 kilo Erzincan balı alabilirdi, bugün 29 kiloya düşmüş; 11 kilosu kayıp.

Yani sarayda 6 bin kişilik iftar sofralarına hazırlananlar, bugün kendi dört kişilik iftar sofrasına giderken, geçen sene 900 liraya aldığı Ramazan kolisini bu sene bin 650 liraya almak zorunda olan insanlara kuş kadar zam verdiniz. Ramazan geliyor, Allah kabul etsin. Tutulacak oruçları, kılınacak namazları Allah kabul etsin de bu sefalet maaşını Allah da kabul etmiyor, kul da kabul etmiyor. Biz hepimiz Erzincan’dan buna itiraz ediyoruz, isyan ediyoruz.”