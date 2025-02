Katılacaklar mı? Gelecek Partisi 'AKP Kongresi' kararını duyurdu

Yayınlanma: 22.02.2025 - 15:52

Güncelleme: 22.02.2025 - 15:55

Gelecek Partisi, AKP'nin yarın gerçekleşecek 8. Olağan Kongresi'ne katılmama kararı aldı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Partimiz kurulduğu andan itibaren görüş ayrılıklarımıza bakmaksızın her siyasi partiden gelen davete icabet ettik ve şu ana kadar her tür temastan kaçınan AK Parti de dahil her partiye davette bulunduk. Ancak, bu davetin yapıldığı süreçte partimize dönük hiçbir siyasi ahlak ve nezaket ilkesine uymayan bazı girişimlerin yapıldığına da şahit olduk" denildi.

"Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM’nde önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış 'Güneş Motel' vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir." ifadelerinin kullanıldığı açıklama, şöyle devam etti:

"ALGI OPERASYONU YAPTILAR"

"Daha önce ağır ithamlarla partiden ihraç ettikleri, milletvekili yapmadıkları, Pelikan trol çetelerini üstlerine saldıkları, üniversitelerini kapatıp sonrasında da işsizliğe mahkûm ettikleri milletvekilleri bir anda değer kazanmışlardır. İktidar sahipleri her bir milletvekilini farklı yöntemlerle ikna ederek yolsuzluğa bulanmış iktidarlarına destek kılmaya çalışmışlardır. Milletvekillerimiz son iki yıldır yapılan bütün algı operasyonlarına rağmen ilkeli duruşlarını sürdürmüşlerdir."

"ÜLKEMİZİ SİZDEN KURTARMAYA KARARLIYIZ"

Açıklamada, "Dizilerde ve söylemde Fetih destanı istismarı yapan, gerçek siyasette ise Bizans oyunları ile iktidarda kalmaya çalışan iktidar sahiplerine net bir mesajımız vardır. Ne yaparsanız yapın, kendi kirli çıkarlarınıza kimleri alet etmek isterseniz isteyin biz milletimizin önüne bu alternatifi koymaya, ülkemizi de milletimizi de devletimizi de dinimizi de sizin çıkarcı tasallutunuzdan kurtarmaya kararlıyız" denildi.

Gelecek Partisi'nin açıklamasının tamamı şöyle: