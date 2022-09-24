DEVA Partisi dördüncü mitingine çıkıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin dördüncü mitingini yarın Siirt’te düzenleyecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki miting saat 16.00'da başlayacak.

İlk üç mitingini Gaziantep, Gebze ve Yozgat'ta yapan DEVA Partisi; Siirt'in ardından beşinci mitingini 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Trabzon'da, altıncı mitingini ise 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Erzurum’da düzenleyecek.