DEVA Partisi dördüncü mitingine çıkıyor
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, yarın saat 16.00’da Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda dördüncü mitingini düzenleyecek.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin dördüncü mitingini yarın Siirt’te düzenleyecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki miting saat 16.00'da başlayacak.
İlk üç mitingini Gaziantep, Gebze ve Yozgat'ta yapan DEVA Partisi; Siirt'in ardından beşinci mitingini 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Trabzon'da, altıncı mitingini ise 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Erzurum’da düzenleyecek.
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