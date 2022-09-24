DEVA Partisi dördüncü mitingine çıkıyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, yarın saat 16.00’da Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda dördüncü mitingini düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 18:06
DEVA Partisi dördüncü mitingine çıkıyor
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin dördüncü mitingini yarın Siirt’te düzenleyecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki miting saat 16.00'da başlayacak.

İlk üç mitingini Gaziantep, Gebze ve Yozgat'ta yapan DEVA Partisi; Siirt'in ardından beşinci mitingini 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Trabzon'da, altıncı mitingini ise 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Erzurum’da düzenleyecek.

 


Deva Partisi Miting

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