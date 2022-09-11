DEVA Partisi’nin miting programı belli oldu
Saha çalışmalarını artırmaya hazırlandığı belirtilen Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) miting programı belli oldu.
İlk mitingini 21 Mayıs’ta Gaziantep’te düzenleyen DEVA Partisi, daha sonra Gebze ve Yozgat mitinglerini yaptı.
Gazete Duvar'ın haberine göre, seçim takviminin yaklaşmasıyla birlikte miting sayıları artacak.
Hazırlanan programa göre DEVA’nın dördüncü mitingi 25 Eylül’de Siirt’te düzenlenecek.
Ardından Meclis’in de açılış günü olan 1 Ekim’de Trabzon mitingi, 15 Ekim’de de Erzurum mitingi yapılacak. Bu mitinglerin ardından daha sık aralıklarla başka miting ve etkinliklerin programı paylaşılacak.
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