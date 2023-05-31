DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevinden istifa etti
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Erol, istifa dilekçesinde demokrasi mücadelesinde kendisine yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür etti.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Erol, partinin genel merkezine gönderdiği ve sosyal medya hesabından da paylaştığı istifa dilekçesinde, ''Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
KAMUOYUNA SAYGILARIMLA— Dr. Erhan Erol (@drerhanerol) May 31, 2023
Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.
Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul’un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Qx98tNEpQJ
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözler asgari ücret zammında: 'Alt sınır belirlendi'
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- Gerçekler
- Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve görüldü
- Seçim sonrasını beklemiş: Yandaş yazardan seri itiraflar