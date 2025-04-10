DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen AKP sıralarına seslendi: Eş dost medya patronu olsun diye halkın alın teri peşkeş çekiliyor

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:07

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:07

İklim Kanunu Teklifi’nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, AKP sıralarına seslendi. Ösen, “Türkiye’nin ayakları sağlam yere basan, kapsamlı, hedefleri netleşmiş bir iklim kanuna ihtiyacı var. Bu kanun teklifi Avrupa’ya şirin gözükmek için yapılmış, karbon emisyonu konusunda bir yol haritası olmayan, sınırda karbon uygulamasının ruhunu anlayamamış bir tekliftir.

Dünya ikliminde yaşanan değişimlerin suyumuzun azalmasında etkisi elbette yadsınamaz. Ancak hükümetin suya, suyun tüketim şekillerine ve suyun üretim için sanayide ve tarımda kullanımına yeterince önem vermediğini de kabul etmemiz gerekiyor” dedi.

‘ÖNCELİKLERİNİZ ARASINDA ÇİFTÇİ YOK’

Aydın Valiliği’nin çiftçilere ‘su yok kuru tarım yapın’ mesajı gönderdiğini açıklayan Ösen, “Valilik tarafından alınan karara göre bölge barajlarındaki su miktarının kritik seviyeye düşmesinden dolayı tarım alanlarının yalnızca %50’sine su verilecek ve bu su en fazla iki kez verilecek. Bu durumda Aydınlı çiftçi ne yapacak? Su vermediğiniz arazi sahipleri ne yetiştirecek? Borçlarını nasıl ödeyecek? Bir desteğiniz veya borçların ertelenmesi gibi bir çalışmanız var mı? Yoksa her yaptığınız işteki gibi ‘yaptım oldu’ mu diyeceksiniz?” tepkisini gösterdi.

Tarımsal sulamada ihtiyaçtan fazla su kullanıldığını belirten Ösen, “Yüzey sulama dediğimiz eski usul sulama ile tarımda kullandığımız suyun yarısını israf ediyoruz. Bunun yerine çiftçilerimizin daha verimli sonuçlar alacağı ve daha az su tüketeceği damlama sulama ve yağmurlama sulama sistemlerine geçişini hükümet teşvik etmeli ve desteklemelidir. Ancak görüyoruz ki sizin öncelikleriniz arasında çiftçi yok. Siz üreten, yetiştiren İzmirliye, Konyalıya, Urfalıya değil de neden yurtdışındaki faiz lobilerine hizmet ediyorsunuz?

Bu noktada Tarım Kanunu ile hükümetin kanunen vermek zorunda olduğu tarımsal destek paketleri içerisine sulama sistemlerine teşvik getirilmelidir. Eş dost medya patronu olsun diye halkın alın terini, vatandaşın parasını, kredi adı altında peşkeş çeken Ziraat bankası yeniden çiftçilerin olmalı ve bu konuda çiftçiye destek sağlamalıdır” dedi.