DEVA Partisi kongreye gidiyor
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Kongresi 12 Ekim'de yapılacak. Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Kongresi 12 Ekim'de yapılacak. Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak.
DEVA Partisi, Büyük Kongre kararı aldı. Ali Babacan liderliğinde 9 Mart 2020 tarihinde kurulan DEVA Partisi, 12 Ekim’de 2. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek.
Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak. Kongre, Meyra Palace Otel’de toplanacak.
Etiketler: #Deva Partisi #ali babacan
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