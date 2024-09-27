DEVA Partisi kongreye gidiyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Kongresi 12 Ekim'de yapılacak. Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak.

DEVA Partisi kongreye gidiyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:28

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Kongresi 12 Ekim'de yapılacak. Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak.

DEVA Partisi, Büyük Kongre kararı aldı. Ali Babacan liderliğinde 9 Mart 2020 tarihinde kurulan DEVA Partisi, 12 Ekim’de 2. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek. 

Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak. Kongre, Meyra Palace Otel’de toplanacak.


Etiketler: #Deva Partisi #ali babacan

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