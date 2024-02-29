DEVA Partisi'nde istifa depremi: 150 kişi AKP'ye geçti

Ağrı’nın Tutak ilçesinde DEVA Partisi İlçe Başkanı Cesim Sosa ve beraberindeki 150 kişilik heyet AKP'ye geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 17:57
DEVA Partisi'nde istifa depremi: 150 kişi AKP'ye geçti
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Ağrı Tutak’ta Memleket Partisi İlçe Başkanı Turan Aydın ve 40 kişilik ekibini AKP’ye geçmesi için ikna eden , Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, DEVA Partisi ilçe yönetimi ile de AKP'ye katılması için görüşme yaptı. 

DEVA Partisi Tutak ilçe Başkanı Sayın Cesim Sosa ve beraberindeki 150 kişilik teşkilat, AKP'ye geçti. 



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