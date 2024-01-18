DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen açıkladı: AKP ile işbirliği yapılacak mı?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:42

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:42

31 Mart'ta gerçekleşecek belediye seçimlerine kısa bir zaman kaldı. Seçimlere giderken siyasi partiler pek çok bölgede adaylarını açıkladı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Millet İttfakı'nda yer alan DEVA Partisi'nin, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen partisinin seçim stratejisini anlattı.

"MURAT KURUM ERDOĞAN'A GÜVEN VEREN BİR PROFİL"

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekmen, "İmamoğlu 5 yıllık bir tecrübeyle yurttaşın karşısında. Geçen sefer AKP'ye sarı kart göstermek amacıyla İmamoğlu'na oy veren kitlenin artık bir hafızası var. İmamoğlu ile ilgili olumlu ve olumsuz değerlendirmeler var.

Kurum açısından bakılınca, AKP'nin en iyi seçimlerinden biri olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'ın daha önce siyaseten gürbüzleştirdiği bazı adayların kendisine sorun yarattığını biliyoruz. Murat Kurum bu açıdan Erdoğan'a güven veren bir profil" dedi.

"KANAL İSTANBUL SAVUNMUŞ BİR İNSANDIR"

Kurum'u siyasi geçmişinde imza attığı projelerle ilgili eleştiren Ekmen, "Sayın Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde İstanbul'da deprem toplanma planı olan onlarca yer alışveriş merkezi oldu mu olmadı mı? Bu dev projeler yapıldıkları bölgede deprem planlarına nasıl etki etti? Kurum, bakanlığı döneminde İstanbul'un deprem tahliye planını çöpe atacak olan Kanal İstanbul'u savunmuş bir insandır.

2019 yılında Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli deprem tatbikatının gereği dahi yapılmadı. Tatbikat yapacak kadar yakın bir tehlike var ama siz gerekli önlemleri almamışsınız. Sadece kolon kesilmiş binalar tespit edilmş olsaydı bugün binlerce insan yaşardı. Deprem bölgesine ilk 72 saat yardım ulaşamadı" ifadelerini kullandı.

Ekmen, "İstanbul'u kaybetmek sayın Erdoğan için sarsıcı olmuştur" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben bir siyasi liderin herhangi bir makamla böyle sorunlu ve tutkulu bir bağ kurmasını doğru bulmam. 2009 yılında parti içi bir toplantıda '81 ili alma' hedefini demokratik olmaması yönüyle eleştirmiştim. AKP'li bir milletvekili Meclisteki konuşmasında az farkla kazanılan seçimi işaret ederek 'Tek adam rejimi' eleştirilerini reddetti. Emin olun alabilseler yüzde 90 oy almak isterler."

MUHALEFET İLE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

DEVA Partisi'nin il ve ilçe belediyelerinde işbirliklerine açık bir kapı bıraktığını ancak genel seçimlerden bu yana bu konuya dair muhalefetle bir görüşme gerçekleşmediğini belirten Ekmen, "Bütün il ve ilçelerde aday açıklama kararını almıştık. Şu ana dek 125 noktada aday açıkladık. Diğer noktalarda da çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da aday olmayı talep eden arkadaşlarımız var. Şu an için bir isim ya da tarih telaffuz etmek yanlış olur. DEVA Partisi iki yıl önce İstanbul deprem planını açıklamış bir parti. Adayımız belli olunca iki aday üzerinden yapılan tartışmanın değişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

DEVA PARTİSİ AKP İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK MI?

Ekmen, "AKP ile işbirliği yapılabilir mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Tenezzül edip bizimle bayramlaşmayan bir partinin bizden talebi de olmaz, bu talebe bir yanıt da verilmez. Böyle bir seçenek yok."