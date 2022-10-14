DEVA Partisi lideri Ali Babacan’dan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert sözler: ‘Bu sopayı biz kıracağız…’

14 Ekim 2022 Cuma, 16:27

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen 'sansür yasası'nın ilgili kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'a tepki gösteren Babacan, "Bugün sansür yasası için poz verenler, bu vebali sonsuza dek taşıyacak. Erdoğan, bugün muhaliflere vurmak için kullandığınız bu sopayı, biz kıracağız. 2023 seçimleriyle birlikte tüm baskı araçlarınız kalkacak, ama utancınız baki kalacak" dedi.