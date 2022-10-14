DEVA Partisi lideri Ali Babacan’dan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert sözler: ‘Bu sopayı biz kıracağız…’
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sansür yasasıyla ilgili sert tepkilerde bulundu. Babacan, paylaşımında "Bugün sansür yasası için poz verenler, bu vebali sonsuza dek taşıyacak" ifadelerinde bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen 'sansür yasası'nın ilgili kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu.
Erdoğan'a tepki gösteren Babacan, "Bugün sansür yasası için poz verenler, bu vebali sonsuza dek taşıyacak. Erdoğan, bugün muhaliflere vurmak için kullandığınız bu sopayı, biz kıracağız. 2023 seçimleriyle birlikte tüm baskı araçlarınız kalkacak, ama utancınız baki kalacak" dedi.
Bugün #SansürYasası için poz verenler, bu vebali sonsuza dek taşıyacak.@RTErdogan, Bugün muhaliflere vurmak için kullandığınız bu sopayı, biz kıracağız.— Ali Babacan (@alibabacan) October 14, 2022
2023 seçimleriyle birlikte tüm baskı araçlarınız kalkacak, ama utancınız baki kalacak.
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