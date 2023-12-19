DEVA Partisi lideri Babacan, ekonomik uygulamalarının istenen sonucu vermediğini söyledi: İktidar güven vermiyor

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

DEVA Partisi lideri Babacan, iktidarın genel seçimden sonra uyguladığı ekonomi politikasında güven unsurunun eksik olduğunu belirtti. Hukuk ve adalet ayağının eksikliğinin hissedildiğini, yalnızca kısa vadeli para girişi olduğunu belirten Babacan, “Türkiye’den 100 yıllık şirketler ayrıldı” dedi. Babacan, yerel seçimlere bazı küçük istisnalar hariç kendi logo ve adaylarıyla gireceklerini dile getirdi. Babacan, partisinin genel merkezinde bazı yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Türkiye’nin mali sıkılaştırma yürüttüğünü, bunun insanlara daha fazla vergi yükü olarak kendini gösterdiğini anlatan Babacan, “Borç para arayışı da sürüyor. Tabloda büyük eksiklik var: Hukuk ve adalet. Burada bir gelişme görmedik, AYM kararlarına açıktan uyulmuyor” dedi.

İSRAİL İLE TİCARET

Gazze’de her an insanlık ve savaş suçu işlendiğini söyleyen Babacan, iktidarın “İsrail’e devlet bir şey satmıyor, firmalar satıyor” şeklindeki savunmasına ilişkin de şöyle konuştu: “Hamaset yapıyorlar. İsrail’le ticaret yapanların iktidara yakın kişiler olduğu belli.” Babacan, “iktidara yakın işadamlarının gönderdiği bazı ürünlerin İsrail ordusunun işine yaradığını” dile getirdi.