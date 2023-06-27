DEVA Partisi’nde görev dağılımı belli oldu

Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:38

Güncelleme: 27.06.2023 - 15:39

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre, partide genel başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı da değiştirildi.

Yapılan değişiklikler şu şekilde:

SANEM OKTAR GENEL SEKRETER OLARAK ATANDI

Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar DEVA Partisi Genel Sekreteri olarak atandı. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Gülçin Avşar ve Zeynep Tatar, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Mustafa Yeneroğlu - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

İbrahim Çanakcı - Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı

Burak Dalgın - Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı

Candan Karlıtekin - Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı

Mustafa Ergen - Eğitim Politikaları Başkanı

Selma Aliye Kavaf - Sosyal Politikalar Başkanı

Elif Esen - Kadın Politikaları Başkanı

Doğa Şanlıoğlu - Gençlik Politikaları Başkanı

Cem Avşar - Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı

Evrim Rızvanoğlu - Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı

Sadullah Ergin - Teşkilat İşleri Başkanı

İdris Şahin - Seçim İşleri Başkanı - Parti Sözcüsü

Mehmet Emin Ekmen - Halkla İlişkiler Başkanı

Hasan Karal - Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı

Nazlı Seda Vural - İnsan Kaynakları Başkanı

Medeni Yılmaz - İdari ve Mali İşler Başkanı - Genel Muhasip

Sanem Oktar - Genel Sekreter

Aysun Hatipoğlu - Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü

Seda Kaya Ösen - Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü

İrfan Karatutlu - Sağlık Politikaları Koordinatörü

Bahar Kayserilioğlu - Kadın Çalışmaları Koordinatörü

Tunahan Elmas - Gençlik Çalışmaları Koordinatörü

Ahmet Burçin Yereli - Parti İçi Eğitim Koordinatörü

Elif Menderes- Saha Çalışmaları Koordinatörü

Sadullah Kısacık - Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi

Ertuğrul Kaya - Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi

Ali İhsan Merdanoğlu - Genel Başkan Başdanışmanı

Ramiz Ongun - Genel Başkan Başdanışmanı

Kerem Altun - Genel Başkan Başdanışman

Gülçin Avşar - Genel Başkan Başdanışmanı

Zeynep Tatar - Genel Başkan Başdanışmanı.