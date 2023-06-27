DEVA Partisi’nde görev dağılımı belli oldu
Deva Partisi, Genel Başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulduğunu, bazı politika başkanlıklarının isminin ve görev alanlarının değiştirildiğini duyurdu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre, partide genel başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı da değiştirildi.
Yapılan değişiklikler şu şekilde:
SANEM OKTAR GENEL SEKRETER OLARAK ATANDI
Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar DEVA Partisi Genel Sekreteri olarak atandı. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Gülçin Avşar ve Zeynep Tatar, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
Mustafa Yeneroğlu - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı
İbrahim Çanakcı - Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı
Burak Dalgın - Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı
Candan Karlıtekin - Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı
Mustafa Ergen - Eğitim Politikaları Başkanı
Selma Aliye Kavaf - Sosyal Politikalar Başkanı
Elif Esen - Kadın Politikaları Başkanı
Doğa Şanlıoğlu - Gençlik Politikaları Başkanı
Cem Avşar - Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı
Evrim Rızvanoğlu - Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı
Sadullah Ergin - Teşkilat İşleri Başkanı
İdris Şahin - Seçim İşleri Başkanı - Parti Sözcüsü
Mehmet Emin Ekmen - Halkla İlişkiler Başkanı
Hasan Karal - Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı
Nazlı Seda Vural - İnsan Kaynakları Başkanı
Medeni Yılmaz - İdari ve Mali İşler Başkanı - Genel Muhasip
Sanem Oktar - Genel Sekreter
Aysun Hatipoğlu - Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü
Seda Kaya Ösen - Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü
İrfan Karatutlu - Sağlık Politikaları Koordinatörü
Bahar Kayserilioğlu - Kadın Çalışmaları Koordinatörü
Tunahan Elmas - Gençlik Çalışmaları Koordinatörü
Ahmet Burçin Yereli - Parti İçi Eğitim Koordinatörü
Elif Menderes- Saha Çalışmaları Koordinatörü
Sadullah Kısacık - Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi
Ertuğrul Kaya - Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi
Ali İhsan Merdanoğlu - Genel Başkan Başdanışmanı
Ramiz Ongun - Genel Başkan Başdanışmanı
Kerem Altun - Genel Başkan Başdanışman
Gülçin Avşar - Genel Başkan Başdanışmanı
Zeynep Tatar - Genel Başkan Başdanışmanı.
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