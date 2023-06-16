Kulis: Mehmet Şimşek'in 'DEVA' hamlesine Saray'dan itiraz

Yayınlanma: 16.06.2023 - 21:28

Güncelleme: 16.06.2023 - 21:28

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna yapılan atama sonrasında bankanın uyguladığı politikalarda söz ve oy sahibi olacak isimlerde, yani başkan yardımcıları ve banka meclisi üyelerinde olası değişiklikler yakından izleniyor.

Ekonomimanset.com’un ulaştığı kulis bilgilerine göre Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere bankada geçmişte Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş Turalay Kenç’i önerdi.

Ancak Kenç, DEVA Partisi’nde ekonomi ekibinde yer almış bir isim.

DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanlığı’nın 27.07.2022 tarihli Tweetinde yer alan fotoğrafta Turalay Kenç en ön sırada Ali Babacan ve İbrahim Çanakçı ile yan yana görülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI EKİBİ İTİRAZ ETTİ

Şimşek’in atama için Kenç’in ismini önermesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ekiplerinden ciddi itirazlar geldiği ve atamanın bu sebeple ertelendiği söyleniyor. Diğer taraftan, Şimşek’in Cumhurbaşkanlığı onayına gerek kalmaksızın Merkez Bankası’na atamanın yollarını aradığı, Kenç’in Bakan Şimşek’in onayıyla Banka Meclisi üyesi olarak görevlendirilmesinin düşünüldüğü belirtiliyor.