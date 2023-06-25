Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti

Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı görevinden daha önce ayrıldığını duyuran DEVA Partili Sedat Kızılcıklı, bu kez partisinden istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:16
Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti
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DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı görevinden daha önce ayrılan eski AKP milletvekili Sedat Kızılcıklı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"HİÇBİR İLİŞİĞİM KALMAMIŞTIR..."

İstifasını sosyal medyadan duyuran Sedat Kızılcıklı, “Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz DEVA Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlar da devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine…” ifadelerini kullandı.

ROZETİNİ BABACAN TAKMIŞTI

AKP 22. ve 23. Dönem Bursa milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın rozetini Genel Başkan Ali Babacan takmıştı. 


Sedat Kızılcıklı Deva Partisi deva

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