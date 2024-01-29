Yerel seçime adım adım: DEVA Partisi bu hafta 110 aday açıklayacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kala; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu hafta 110 adayı daha duyurması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:48
Yerel seçime adım adım: DEVA Partisi bu hafta 110 aday açıklayacak
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Seçimlere tek başına girme kararı alan DEVA Partisi'nin seçim çalışmaları sürüyor.

Şimdiye kadar 125 adayını açıklayan DEVA Partisi'nin çarşamba günü 110 adayını daha açıklaması bekleniyor.

8 BİN 644 KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; seçim çalışmalarına Ankara Mamak'tan başlayan ve son 25 günde 16 şehri ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu süreçte 8 bin 644 kilometre yol kat etti.

Babacan, seçim çalışmaları başladığından bugüne Niğde, Adana, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mersin, İzmir, Balıkesir, Bursa, Konya, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'yi ve tüm bu şehirlerin ilçelerini ziyaret etti.

Babacan'ın bu hafta da çok sayıda ziyarette bulunması ve partisinin adaylarını tanıtması planlanıyor.


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