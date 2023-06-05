DEVA Partisi'nde milletvekili adaylığı için istifa eden il başkanları görevlerine döndü

Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:13

Güncelleme: 05.06.2023 - 18:13

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Genel Seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulunmak için DEVA Partisi'ndeki görevinden istifa eden il başkanları, görevine geri döndü.

20 başkan eski görevlerine tekrar dönerken 6 ildeki başkanlıklara yeni atamalar yapıldı. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partinin bugün genel merkezde toplanan Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda, milletvekili seçimleri nedeniyle il başkanının görevinden ayrıldığı toplam 26 ilde yeniden atamalar yapıldı.

Yapılan atamalara göre, Ağrı’da Murat Dağtekin, Aksaray’da Necati Coşkuner, Batman’da Melik Müjdeci, Çanakkale’de Abdullah Berkan Karaca, Düzce’de Murat Caymaz, Edirne’de Kerem Arda, Hakkâri’de İbrahim Piruzbeyoğlu, Hatay’da İlker Eker, Iğdır’da Yusuf Aslan, Isparta’da Şayeste Özer, Kars’ta Güven Özen, Kütahya’da Yalçın Can, Manisa’da Cansın Tunçdirek, Nevşehir’de Hasan Hüseyin Berber, Niğde’de Mevlüt Gümüş, Rize’de Muhammet Avcı, Samsun’da Kebire Birer Türk, Siirt’te Umut Dayanan, Uşak’ta Yusuf Burak Erol ve Zonguldak’ta Fatih Keleş DEVA Partisi il başkanı olarak görevlerine devam edecek.

YENİ ATAMALAR

Altı il başkanının yerine ise yeni isimler atandı. Bilecik’te Burak Sel, Kahramanmaraş’ta Yakup İncegül, Kilis’te Abdullah Sakar, Malatya’da Sinan Akıncı, Yalova’da Davut Cengiz ve Yozgat’ta Mustafa Bulut DEVA Partisi il başkanlığı görevine getirildi.

DEVA Partisi’nde adaylık için istifa nedeniyle boşalan illerin başkanlarının atama işlemi devam edecek. Atamalar kısa sürede tamamlanacak."