DEVA Partisi'nden '5 vekil' talebi daha... 'Kendi başımıza grup kurarız!'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:31

Güncelleme: 26.05.2023 - 12:59

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne CHP listesinden giren ve 15 sandalye sahibi olan DEVA Partisi'nin 'ek sandalye' istediği belirtildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP listelerinden Meclis'e 38 milletvekili sokan Millet İttifakı bileşeni 4 partinin, grup kurma planlarını bugünkü köşesine taşıdı.

Sarıkaya, DEVA Partisi yöneticilerinin, grup kurulması amacıyla, "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız" dediğini aktardı.

Muharrem Sarıkaya; Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yöneticilerinin iki grup yerine tek grubun oluşmasında fayda gördüklerini, ancak bu defa da "çatı parti" tartışması yaşandığını ifade etti.

'ÇATI PARTİ' ANLAŞMAZLIĞI!

Sarıkaya, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"DEVA kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde.

Hatta içlerinde, 'CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız' cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar. CHP’de bu yönde tek bir adım atılması dahi imkânsız; çünkü kendinden girenler gittikten sonra geriye kalan milletvekili sayısı düşük…

O nedenle hepsinin de üzerinde durduğu tek grubun oluşması, bunun için de milletvekillerinin hangi partinin çatı olması gerektiğine birlikte karar vermesi ve Grup yönetimlerinin de bu anlayış içinde pay edilmesi. Eş grup başkanının yanında grup başkanvekillerinin de katılan partilerden oluşması da üzerinde durulan formüllerden…"