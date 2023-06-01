DEVA Partili Ekmen'den dikkat çeken açıklama: 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'

Yayınlanma: 01.06.2023 - 13:46

Güncelleme: 01.06.2023 - 13:55

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin yankıları sürerken, Milleti İttifakı ortaklarından olan DEVA Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TV Net'te yayınlanan 'Sert Sorular' programına konuk oldu.

"BİZ BUNDAN KAÇINDIK"

İYİ Parti'nin bazı illerde ayrı liste çıkarma ısrarının Millet İttifakı'na zarar verdiğini söyleyen Ekmen, "Kendi logonuzla girseydiniz kaç puan alırdınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Anketlerin ortalaması 3-3,5 bandındaydı. Bu 87 seçim bölgesinde dağınıktı. D'hondt sistemli seçim sistemi kümelenmiş oyları destekler. İki seçimdir İYİ Parti'yle Yeşil Sol Parti, geçen seçim birbirine yakın oy aldılar. İYİ Parti 43, YSP 63 milletvekili çıkardı. Bu seçimde YSP 8,5'a düştü, ama İYİ Parti yine 43, 9. küsurla YSP 60 küsur vekil çıkardı. Niye oylar daha kümeli olduğu için. DEVA için de muhtemelen 5 ile 7 civarında bir milletvekilliğiyle karşılaşabilirdik.

Örneğin TİP'in tek başına seçime girmesinin Emek ve Özgürlük İttifakı'na 12 milletvekiline mâl olduğu söyleniyor, tespit ediliyor. İYİ Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mâl olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık."

"CHP'YE EN AZ 4 PUAN GETİRDİK"

Ekmen, Millet İttifakı'na oy kazandırmadıkları eleştirilerine de, yanıt verdi.

CHP'nin 2018 yılındaki 22,65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3,3'lük artışla 25,35'e geldiğini ifade eden Ekmen, "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkardığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna ise, "Evet" yanıtını verdi.

DEVA Partili Ekmen, "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik" ifadelerini kullandı.