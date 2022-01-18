DEVA Partisi'nde Sezen Aksu çatlağı: İstifa etti

18 Ocak 2022 Salı, 14:42

Kovancılar'da DEVA Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, yandaş medya tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu’ya destek mesajı atmasının ardından partisinden istifa etti.

İHA'nın aktardığına göre Adem Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın Twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu paylaşıma duyarsız kalmak istemedik. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

''HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ''

Aksu'ya sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımı yapan Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullanmıştı.