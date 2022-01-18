Pınar Deniz ve Aleyna Tilki'den Sezen Aksu'ya destek: 'Artık kaldıramıyorum!'
2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, iktidara yakın isim ve gruplar tarafından hedef gösterilen Sezan Aksu'ya, Pınar Deniz ve Aleyna Tilki'den destek geldi. Her iki isim de, sosyal medya hesaplarından, ünlü sanatçı için paylaşımlar yaptı.
Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri gündem olmuş, Aksu, AKP’ye yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmişti.
Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı, sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı.
"ARTIK KALDIRAMIYORUM!"
Yaşananların ardından ünlü sanatçıya destek mesajları yağarken; iki ünlü isimden daha Aksu paylaşımları geldi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ben artık buranın, tüm yaşanmışlıkları ve hikayeleri yok sayıp bir günde insanı vezir bir saniyede de rezil edebilme halini kaldıramıyorum. Sezen Aksu’nun bile hakkıyla sahip çıkılmadığı bir dönemin kadını olmak, beni simülasyonda gibi hissettiriyor. Bırakın, deli olmak hakkımdır'' ifadelerini kullandı.
SEZEN AKSU'YU PAYLAŞTI
Son dönemlerde Yargı dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz de, Instagram hesabının Hikayeler kısmından ''Doğanın, düşüncenin, hayalin, hakikatin önünde diz çökenlere selamlar olsun. Her zamanki gibi duygularımıza Sezen Aksu tercüman olsun'' yazılı bir gönderiyi paylaştı.
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