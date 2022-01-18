Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu'ya destek: 'Saldıranı küçültür, Sezen'i daha da büyütür'
Zülfü Livaneli, Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, yandaş medya tarafından hedef gösterilmesini "Bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür" sözleriyle eleştirdi.
İktidara yakın isimler tarafından, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile birlikte çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle hedef gösterilen ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya Zülfü Livaneli'den destek geldi.
Bu sözleri çarpıtanların sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Livaneli, "Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar" dedi.
Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"CAHİL KELİMESİ HALK ŞİİRİMİZDE 'TECRÜBESİZ GENÇ' ANLAMINDA KULLANILIR"
"Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın 'Cahildim dünyanın rengine kandım' türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde 'Ergen kız, cahil oğlan/ İnkardan gelinir mi' denildiği gibi."
"İLKEL BİR ZORLAMA"
"Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür."
NE OLMUŞTU?
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi ve iktidara yakın bazı isimler; sanatçı Sezen Aksu'yu, müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle hedef göstermişti.
Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.
Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı.
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