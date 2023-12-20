DEVA Partisi'nden 'asgari ücret' çağrısı: Yılda iki kez artış yapılmalı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 18:29

Güncelleme: 20.12.2023 - 18:45

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 bütçesinin "işçinin, emekçinin karşısında olduğunu" savundu.

Asgari ücretin en az yılda iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Avşar, asgari ücretin siyasi kaygılarla, günü kurtarıcı sözlerle ele alınamayacağını dile getirdi.

Bütçe görüşmelerinde "iktidarın bir tiyatro oynadığını" öne süren Avşar, muhalefetin yoksullukla ilgili söylemlerine kulak tıkandığını savundu.

Cem Avşar, yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiğini söyledi.