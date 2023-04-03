DEVA Partisi'nden ilk kampanya filmi
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için ilk kampanya filmini yayınladı.
“Çalışan Türkiye’nin sesi” sloganıyla 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan DEVA Partisi, seçim kampanyasına bu akşam yayınlanacak kampanya filmiyle başlıyor.
DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, filmde “Büyüme, iş bitirme, sorun çözme, atılım, demokrasi, adalet, dürüstlük, şeffaflık, özgürlük, çok seslilik ve farklılıklara saygı”dan oluşan 11 sözcük öne çıkartılacak.
DEVA Partisi, seçim kampanyasına “Kim ne derse desin, bu seçim aklıselim kazanacak” mesajıyla başlayacak.
Biz, #ÇalışanTürkiyeninSesi’yiz. pic.twitter.com/Uv2MHbIrNn— Ali Babacan (@alibabacan) April 3, 2023
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