DEVA Partisi'nden ilk kampanya filmi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:22

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 22:22

“Çalışan Türkiye’nin sesi” sloganıyla 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan DEVA Partisi, seçim kampanyasına bu akşam yayınlanacak kampanya filmiyle başlıyor.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, filmde “Büyüme, iş bitirme, sorun çözme, atılım, demokrasi, adalet, dürüstlük, şeffaflık, özgürlük, çok seslilik ve farklılıklara saygı”dan oluşan 11 sözcük öne çıkartılacak.

DEVA Partisi, seçim kampanyasına “Kim ne derse desin, bu seçim aklıselim kazanacak” mesajıyla başlayacak.