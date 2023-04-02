DEVA Partisi'nden sahte afiş paylaşan Ümit Özdağ'a sert tepki: 'Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız ya da...'

Twitter'da dolaşıma sokulan ve DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen afişi sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen çok sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:57
DEVA Partisi'nden sahte afiş paylaşan Ümit Özdağ'a sert tepki: 'Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız ya da...'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter'da bir kullanıcı tarafından dolaşıma sokulan ve DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen afişi sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdağ, 14 Mayıs seçimlerinin ardından 'Türkçilerin' Orta Asya'ya gönderileceği şeklinde ifadelerin yer aldığı afişi "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisini…" sözleriyle paylaştı.

DEVA PARTİLİ EKMEN'DEN SERT TEPKİ

Özdağ'a tepki, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den geldi.

Özdağ'ın paylaşımına çok sert tepki gösteren Ekmen, "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!" ifadelerini kullandı.


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