DEVA Partisi'nden yerel seçim açıklaması: İşbirliğine kapalı değiliz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen şu ana kadar 5 il, 1 büyükşehir toplamda 51 adaylarını açıkladıklarını söyledi.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00
DEVA Partisi'nden yerel seçim açıklaması: İşbirliğine kapalı değiliz
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DEVA Partili Ekmen, “Asıl olan her yerde kendi adaylarımızı çıkarmaktır. Ancak, işbirliği konusunda; il, ilçe veya büyükşehirde ‘kapımız kapalı değil’ dedik. Siyasi parti genel merkezleri arasında bu yönde bir  görüşme trafiği oluşmuş değil. Dolayısıyla bu yereldeki arkadaşlarımıza açılan bir inisiyatif alanı. Yasal olarak son başvuru 20 Şubat. Bir acelemiz yok, gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.

İttifakların nasıl şekilleneceğini görmenin de önemli olduğunu belirten Ekmen, “Özellikle Cumhur İttifakı’nda illerin partiler arasında nasıl pay edileceği diğer siyasi partiler açısından da sonuçlar üretebilir. Bunların hepsini yakın bir şekilde izliyoruz. Aday göstermek tek başına sonucu etkilemez ortaya koyacağınız adayın profili ve performansı da sonucu etkiler” ifadelerini kullandı. 


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