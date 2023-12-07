DEVA Partisi'nin kurucularından İbrahim Alper Akalın istifa etti

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi İbrahim Alper Akalın partideki tüm görevlerinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:29
DEVA Partisi'nin kurucularından İbrahim Alper Akalın istifa etti
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DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi İbrahim Alper Akalın partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kararını X hesabından Akalın şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna duyurumdur! Kuruluşundan beri sunduğumuz fikirlerin ekseriyetle tersi yönünde alınan inisiyatifler neticesinde ve DEVA Partisi’nde siyaset yapmamın partiye ve ülkeye bir fayda getirmeyeceği kanaatiyle partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Saygılarımla."


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