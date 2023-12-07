DEVA Partisi'nin kurucularından İbrahim Alper Akalın istifa etti
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi İbrahim Alper Akalın partideki tüm görevlerinden istifa etti.
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi İbrahim Alper Akalın partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kararını X hesabından Akalın şu ifadeleri kullandı:
“Kamuoyuna duyurumdur! Kuruluşundan beri sunduğumuz fikirlerin ekseriyetle tersi yönünde alınan inisiyatifler neticesinde ve DEVA Partisi’nde siyaset yapmamın partiye ve ülkeye bir fayda getirmeyeceği kanaatiyle partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Saygılarımla."
Kamuoyuna duyurumdur!— İbrahim Alper Akalın (@ialperakalin) December 7, 2023
Kuruluşundan beri sunduğumuz fikirlerin ekseriyetle tersi yönünde alınan inisiyatifler neticesinde ve DEVA Partisi'nde siyaset yapmamın partiye ve ülkeye bir fayda getirmeyeceği kanaatiyle partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum.
Saygılarımla.
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